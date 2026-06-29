Центральный банк Азербайджана внес изменения в правила управления кредитными рисками, направленные на снижение рисков при дистанционном оказании финансовых услуг и усиление защиты прав потребителей.

Об этом заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, новые правила вступят в силу в октябре текущего года и предоставят гражданам возможность добровольно ограничить оформление потребительских кредитов дистанционным способом, а также увеличение кредитных лимитов.

«Каждый гражданин сможет через Азербайджанское кредитное бюро подать заявление о запрете оформления онлайн-кредитов во всех кредитных организациях. Кроме того, можно будет обратиться непосредственно в свой банк и установить ограничение только для него. Перед выдачей дистанционного кредита кредитные организации будут обязаны проверить наличие такого запрета и смогут оформить кредит лишь при его отсутствии», — пояснил депутат.

Еще одним нововведением станет введение так называемого «периода ожидания» при выдаче онлайн-кредитов. Если сумма кредита не превышает двух минимальных заработных плат, средства будут зачисляться на счет спустя два часа после оформления. При более крупной сумме кредита деньги поступят только через 24 часа.

Вугар Байрамов отметил, что данные меры являются позитивным шагом, однако носят скорее традиционный характер. По его словам, причиной их введения стали многочисленные случаи, когда киберпреступники под видом дистанционного кредитования обманным путем похищали деньги граждан.

По данным депутата, в 2024–2025 годах в результате кибермошенничества и хакерских атак было похищено в общей сложности 22 млн манатов, а также зарегистрировано около 17 тысяч мошеннических операций с банковскими картами.

Парламентарий считает, что наряду с ограничительными мерами необходимо прежде всего усиливать системы кибербезопасности. По его мнению, статистика граждан, которые воспользуются правом добровольного запрета на дистанционное кредитование, позволит оценить эффективность новых правил.

Байрамов также предложил вместо единовременного перечисления всей суммы кредита применять систему траншей. По его мнению, первоначально заемщику следовало бы перечислять до 5% суммы кредита (но не более размера минимальной заработной платы), а оставшуюся часть выплачивать в течение суток после подтверждения получения средств самим заемщиком.

Кроме того, депутат подчеркнул важность повышения финансовой грамотности населения.

«Пока уровень осведомленности граждан в сфере банковских и финансовых услуг не повысится, хакеры будут продолжать искать новые способы обмана. Просветительская работа должна проводиться не только Центральным банком, но и другими, прежде всего независимыми, организациями», — заявил Вугар Байрамов.