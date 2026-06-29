Китай поддерживает Беларусь в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Китай поддерживает стремление Беларуси защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность», — сказал он.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин также выступает за следование пути развития республики, соответствующему ее национальным условиям.