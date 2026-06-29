В России перебои с поставками топлива стали сказываться на рынке автоперевозок. Основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижаются суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках растягивается на несколько дней.

Российские перевозчики заявили о повышении с 1 июля тарифов минимум на 10%.

По сведениям логистической компании «Оптималог», за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс, причем особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск—Благовещенск и на транзите через Монголию.

Также в поставках фиксируются серьезные задержки.