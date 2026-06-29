Спасение киевского режима не входит в планы России, заявил президент Владимир Путин.

В интервью «Вестям» Путин сообщил о поступившем Москве предложении ограничить боевые действия четырьмя регионами — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями. Как пояснил Путин, это дало бы возможность ВСУ перебросить силы с других участков на эти территории.

«Тоже понятно почему — потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона.

В условиях катастрофического дефицита личного состава, ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул он.

По его словам, Киев своей агрессией против Курской области вынудил Россию строить зону безопасности и таким образом территориями расплатится за преступления.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что России предлагают приостановить взаимные удары вглубь территорий РФ и Украины.

«Понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима», — сказал он.

Путин подчеркнул, что предложения о встрече с Владимиром Зеленским хорошо известны, как и запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения.

«Но есть и новые предложения. Некоторые из них я готов назвать: например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон», — рассказал президент.

Он отметил, что удары по российской гражданской инфраструктуре наносятся не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции с целью остановить продвижение российских войск.

«Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса», — сказал Путин.

По его словам, удары ВСУ по российской инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте и положение на линии боевого соприкосновения.

«Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ наступают в южном направлении на 15 участках.

«Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению», — сказал Путин.