Решение правительства Израиля по событиям 1915 года является политическим шагом, направленным на сокрытие собственных преступлений против палестинского народа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В Анкаре также заявили, что эта инициатива игнорирует исторические и юридические факты и демонстрирует безвыходное положение, в котором находятся Биньямин Нетаньяху и другие израильские должностные лица, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордера на арест по обвинениям в преступлениях против палестинцев.

Турция подчеркнула, что продолжит добиваться прекращения экспансионистской и дестабилизирующей политики Израиля в регионе, а также привлечения правительства Нетаньяху к ответственности за преступления против мирного населения, прежде всего палестинцев.