Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют», — сказал Медведев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

«Относясь к республике исключительно как к инструменту борьбы против России, Запад больше всего заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что Запад беспрецедентно вмешивался в избирательную кампанию в Армении, буквально поставив госаппарат в Ереване на ручное управление.

«Избавиться от такого диктата Армении будет крайне сложно», — сказал Медведев.

Комментируя сложившуюся вокруг лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна ситуацию, он сказал: «Нападки на оппозицию наряду с массированным применением административного ресурса стали отличительной чертой прошедших в Армении выборов».

По словам Медведева, политические амбиции нынешних властей Армении оказались выше национальных интересов возглавляемой ими страны.

«Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам», — отметил он.