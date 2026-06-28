Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить в семи матчах подряд.

Ему удалось продлить голевую серию в игре третьего тура группового этапа против команды Иордании. Она длится с игры 1/8 финала мирового первенства — 2022. За это время футболист забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром за всю историю турнира. Теперь на его счету 19 голов.

Прежде Месси делил первое место по этому показателю с двумя игроками. Шесть матчей подряд удавалось забивать французскому нападающему Жюсту Фонтену и бразильскому форварду Жаирзиньо. При этом они забили в шести встречах на одном турнире: француз в 1958 году, бразилец — в 1970-м.

Месси 39 лет, он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).