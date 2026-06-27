В ответ на изъятие здания российского генконсульства в Гданьске Россия может забрать у Польши построенный на деньги Российской империи дворец Бельведер, где расположена резиденция президента республики Кароля Навроцкого.

С таким предложением выступил в MAX заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Резиденция польского президента — дворец Бельведер — построена на деньги российской имперской казны. Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска», — говорится в публикации.