Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 27 июня, нанесла авиаудар по провинции Набатия на юге Ливана. Целью операции являлись «предполагаемые террористы, угрожавшие израильским военным», заявила представительница ЦАХАЛ агентству AFP.

По ее словам, командование изучает результаты удара.

Только днем ранее Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение при посредничестве США. Документ предусматривает вывод части сил ЦАХАЛ из двух районов к северу и к югу от реки Литани на юге Ливана. Ливанская армия получит контроль над этими районами в качестве «пилотных проектов», участвовать в которых будут также военнослужащие США. Обе ближневосточные страны не имеют официальных дипломатических отношений и формально находятся в состоянии войны с момент образования Израиля в 1948 году.