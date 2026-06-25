Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился с журналистами своими планами по поводу формирования нового состава правительства после парламентских выборов.

Армянский премьер рассказал, какие изменения он намерен внести в состав нового правительства Армении и будут ли они вноситься вообще.

«Не вижу необходимости в изменениях состава правительства: вице-премьеров и министров, и не планирую их», — отметил Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

В то же время, премьер-министр не исключил, что определенные изменения будут реализованы на иных уровнях исполнительной власти.