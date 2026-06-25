Президент Казахстана подписал закон с поправками по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования технологий на транспорте.

Одно из ключевых изменений касается электросамокатов: им запретят ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. В МВД заявили, что самокаты представляют угрозу для пешеходов, особенно детей.

В 2025 году по вине водителей электросамокатов в Казахстане произошло 139 ДТП, пострадали 149 человек.

На этом фоне в Алматы планируют развивать инфраструктуру для самокатов и велосипедов. По данным городских властей, в городе около 22,5 тысячи самокатов, которые ежедневно совершают более 100 тысяч поездок. Планируется построить до 88 километров новых велодорожек.