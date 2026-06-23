В состав Кыргызстана в рамках демаркации государственной границы вошли два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2 500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Аскат Алагозов.

По его словам, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана. В данных населенных пунктах проживают этнические кыргызы.

«Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики. В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне», — отметил Алагозов.

Он добавил, что для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров, благодаря чему жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути.