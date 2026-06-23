Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов побывали в первом жилом комплексе, построенном в городе Шуша.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал президента Туркменистана о комплексе.

Было отмечено, что в этом комплексе общей площадью около 8 гектаров, фундамент которого был заложен главой государства в 2021 году, построено двадцать три здания. Из 450 квартир в жилом комплексе 28 — однокомнатные, 195 — двухкомнатные, 190 — трехкомнатные, 30 — четырехкомнатные и 7 — пятикомнатные. В комплексе проживают бывшие вынужденные переселенцы, а в имеющихся здесь служебных квартирах — работники действующих в Шуше различных государственных структур. Здесь проведены широкомасштабные строительно-восстановительные работы, заложены зеленые зоны, созданы все условия для комфорта и отдыха жителей.

Ильхам Алиев пообщался с маленькими жителями города и сфотографировался с ними.