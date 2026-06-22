Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Федерального национального совета ОАЭ Тариком Алтайером.

На встрече была выражена удовлетворенность высоким уровнем двусторонних отношений, отмечена роль контактов между лидерами двух стран в развитии сотрудничества, включая визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ в феврале текущего года и присуждение ему «Премии Заида за человеческое братство», сообщает отдел по связям с общественностью и прессы ММ.

Также подчеркивалось, что Азербайджан и ОАЭ активно сотрудничают в рамках международных организаций. Отмечена роль парламентов в развитии двусторонних связей и важность регулярных контактов между парламентариями. Стороны обсудили 20-ю сессию Конференции Парламентского союза государств — членов ОИС и выразили уверенность в ее успешном проведении.

Отметим, что Тарик Алтайер находится с визитом в Азербайджане для участия в 20-й сессии Конференции, которая состоится в Баку.