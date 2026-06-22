Государственный секретарь США Марко Рубио с 23 по 25 июня совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн, сообщает Госдепартамент США.

Согласно информации, в ходе визита Рубио планирует обсудить усилия по обеспечению полного, свободного и безопасного транзита грузов через Ормузский пролив, а также вопросы мира и стабильности в регионе.

Отдельное внимание, как отмечается, будет уделено реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

В Бахрейне госсекретарь также проведет встречу с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в ходе которой стороны приоритетные вопросы, представляющие взаимный интерес.