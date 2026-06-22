Владелец пропагандистского ресурса «Царьград» Константин Малофеев объявил о заморозке своего канала в российском госмессенджере Max и призвал власти разблокировать Telegram.

По его словам, Telegram отключали «ради безопасности», однако диверсий и атак меньше не стало. Малофеев иронично отметил, что украинские дроны вряд ли «развернулись от ужаса», узнав о проблемах с загрузкой сообщений в России.

Он также раскритиковал Max, заявив, что приложение не отправляет стабильные push-уведомления при воздушных тревогах, регулярно сбоит, зависает и уступает Telegram почти по всем параметрам.

Кроме того, Малофеев заявил о «подозрениях в шпионских функциях» Max и проблемах с размещением приложения в магазинах Apple и Huawei.