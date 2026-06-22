AzerTelecom и Telecom Armenia подписали соглашение о международном интернет-подключении Армении через территорию Азербайджана. В рамках договорённости AzerTelecom обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении, используя собственную инфраструктуру.

Соглашение, как сообщили Minval Politika в компании, направлено на диверсификацию маршрутов связи, повышение надёжности телекоммуникационных сетей и развитие регионального сотрудничества.

Однако значение этой договорённости выходит далеко за рамки телекоммуникационной отрасли. Это не рядовая техническая сделка. Это практический результат последовательной политики Баку по нормализации отношений, заложенной ещё в 2021 году. Когда политики договариваются о принципах, бизнес начинает строить реальные мосты.

Инициатива президента Ильхама Алиева с пятью базовыми принципами — взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, отказ от претензий, ненасилие, делимитация границ и открытие коммуникаций — изначально казалась многим утопией. Однако после вашингтонских договорённостей 2025 года мы наблюдаем, как эти принципы материализуются в конкретных проектах. Соглашение об интернете стало логичным продолжением: бизнес-структуры двух стран самостоятельно находят общий язык, когда политическая воля создала для этого условия.

AzerTelecom как ведущий региональный оператор с развитой инфраструктурой и опытом крупных транснациональных проектов, включая Digital Silk Way, предложит Армении альтернативный, более надёжный и потенциально выгодный маршрут. Для Еревана это означает диверсификацию рисков, снижение зависимости от узких каналов и улучшение качества связи для бизнеса и населения. Для Азербайджана — укрепление статуса цифрового хаба Южного Кавказа.

Это событие важно не только технически, но и политически. Оно демонстрирует, что после разрешения ключевых вопросов конфликта прагматизм берёт верх. Армянские компании голосуют «ногами» — точнее, оптоволокном — за сотрудничество, признавая, что изоляция дорого обходится, а интеграция приносит дивиденды.

В условиях глобальной цифровизации контроль над маршрутами данных становится стратегическим преимуществом. Азербайджан, инвестируя в современную телеком-инфраструктуру, превращает географию в ресурс. Армения же получает шанс выйти из самоизоляции и интегрироваться в региональные цепочки. Это классический win-win: Баку расширяет влияние мягкой силой экономики и технологий, Ереван получает инструменты для развития.

Особенно показательно, что инициатива исходит именно от азербайджанской стороны. Баку не просто открывает двери — он предлагает партнёрство на равных, основанное на взаимной выгоде и уважении суверенитета. Такой подход разрушает старые нарративы и создаёт новую реальность, где экономические интересы становятся самым надёжным гарантом стабильности.

Что дальше?

Это соглашение открывает дверь для более широкого сотрудничества: от совместных проектов в цифровизации и логистике до полноценного открытия всех региональных коммуникаций. Чем больше таких связей, тем выше цена любого реваншизма и тем крепче фундамент долгосрочного мира.

В конечном итоге, когда оптоволокно соединяет страны, разделённые прошлым, это сильнее любых деклараций. Азербайджан демонстрирует зрелость регионального лидера: мы готовы к сотрудничеству с теми, кто готов уважать наши интересы и международное право.

Мир в регионе строится не только за столом переговоров, но и в серверных, на линиях связи и в совместных проектах. Сегодняшний шаг — важный кирпич в этом здании.