Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей Анкориджа, однако он является «самостоятельным человеком». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президента США Дональда Трампа перевербовали» — такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп — он человек самостоятельный», — сказал министр.

Вместе с этим Лавров подчеркнул, что европейцы пытаются сбить Вашингтон «на свою тактику немедленного прекращения огня», чтобы дать передышку ВСУ и восстановить военную промышленность.

«Признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были еще некоторое время назад заметны», — пояснил Лавров.

По его словам, госсекретарь Марко Рубио, в частности, подчеркивал, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании, потому что поддерживает Киев. Однако Москва, отметил Лавров, будет смотреть не слова, а на то, «как дела будут развиваться».