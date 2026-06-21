Иранская делегация потребовала от американских переговорщиков, чтобы президент США Дональд Трамп принес извинения за угрозы, а израильские войска покинули Ливан, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Без этого делегация не вернется к переговорам, отмечает телеканал.

О том, что переговорный процесс будет поставлен на паузу до завершения конфликта в Ливане заявил в эфире иранской гостелерадиокомпании один из членов иранской переговорной группы, Хоссейн Корбанзаде: «Если война в Ливане не закончится, переговоры не будут продолжены».

Американский лидер ранее в Truth Social написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане. Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.

В интервью Fox News Трамп также рассказал, что связался с иранскими переговорщиками и потребовал оставить Ормузский пролив открытым, а также добавил: «Закроете его — и у вас не будет страны».