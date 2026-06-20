Европейский союз (ЕС) будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару.

По ее словам, «Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок», передает ее слова Bloomberg.

При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила она.

Турция, которая, как писал Bloomberg, в 2022 году стала вторым по величине покупателем газа у «Газпрома», ведет переговоры с российской компанией о поставках газа после 2026 годах, поскольку срок действия существующих контрактов подходит к концу. Как пояснял министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, стороны пока не согласовали ни возможные объемы поставок, ни сроки действия новых соглашений.