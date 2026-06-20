Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность осуществления на Кубе операции по смене руководства в островном государстве по венесуэльскому сценарию.

В интервью порталу Axios на вопрос о перспективах проведения операции на Кубе глава Белого дома сказал: «Возможно. Это возможно».

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Куба и Венесуэла расположены гораздо ближе к американской территории, нежели Иран. «Есть еще один момент. Эти места находятся рядом. Если взглянуть на Иран, это очень долгий перелет. А Венесуэла расположена сравнительно недалеко, а Куба — буквально в двух шагах», — заявил глава государства.

Помимо этого, он акцентировал внимание на значительной роли государственного секретаря Марко Рубио в формировании курса Вашингтона в отношении Кубы. Как отметил американский президент, Рубио принимает весьма деятельное участие в решении данного вопроса.