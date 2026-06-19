Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает активные усилия для организации экстренной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в ближайшие дни. Об этом сообщает эмиратское издание Erem News со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

По данным источников, ключевой целью визита израильского премьера является пересмотр существующих соглашений в сфере безопасности и детальное обсуждение ситуации вокруг ливанского движения «Хезболлах».

Как отмечают обозреватели, стремление Нетаньяху провести срочные переговоры с главой американской администрации происходит на фоне серьезных изменений в региональной политической повестке, вызванных последними контактами и договоренностями между США и Ираном. Официального подтверждения даты возможного визита со стороны Белого дома или канцелярии премьер-министра Израиля на данный момент не поступало.