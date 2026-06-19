Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени татарстанцев и от меня лично примите теплые поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Искренне желаем Вам и всем гражданам Вашей страны крепкого здоровья, добра, счастья, неизменных успехов в деле укрепления государства и решении многогранных социально-экономических задач. Пусть сплоченность азербайджанского общества и мощный настрой на созидание, подкрепленные памятью об исторических свершениях предков, будут залогом неуклонного динамичного развития и процветания Азербайджана!

Надеемся и в будущем на нерушимость традиций доброжелательного сотрудничества между нашими братскими народами и дальнейшее наращивание широкого взаимодействия в интересах стратегического партнерства России и Азербайджана.

С наилучшими праздничными пожеланиями Вам, Вашим близким и народу Азербайджанской Республики», — говорится в поздравлении Рустама Минниханова Ильхаму Алиеву.