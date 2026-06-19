В Турции арестован один из предполагаемых руководителей медиаструктуры террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Haber Global, Ахмед Казанджи задержан в ходе операции Национальной разведывательной организации страны (MİT).

Его считают одним из ответственных лиц медиа-сети террористической организации.

По данным телеканала, подозреваемый был задержан в приграничной зоне. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Ахмед Казанджи, использовавший кодовые имена «Абу Убейда» и «Абу Ибрагим», был задержан в приграничном районе в рамках данной операции.