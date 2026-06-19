В Ходжалинском районе впервые за 34 года затоговили коконы шелкопряда, что стало очередным шагом по восстановлению сельскохозяйственного производства на освобожденных территориях.

По сообщению Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в последние два года на территории села Дашбулаг закладывался суперинтенсивный тутовый сад площадью 163 гектара.

На каждом гектаре было высажено по 10 тысяч саженцев, что позволило добиться высокой урожайности.

По словам советника директора Службы Имрана Джумшудова, заложенный сад позволил возрождить шелководство в регионе. На первом этапе собрано 700 килограммов коконов, которые были переданы ООО «Азерипек».

Джумшудов подчеркнул, что реализуемые в Ходжалы сельскохозяйственные проекты направлены не только на увеличение объемов производства, но и на обеспечение занятости жителей, возвращающихся на родные земли в рамках программы «Великое возвращение».

По его словам, в созданных в селе Дашбулаг суперинтенсивных тутовых садах и шелководческом хозяйстве уже открыты новые рабочие места для местных жителей.

«В дальнейшем планируется расширение шелководческого хозяйства, что позволит обеспечить работой еще большее число жителей», — добавил Джумшудов.