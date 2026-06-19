Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не получит никаких денег.

«Это не мы не пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней [дальнейших переговоров]. Они не получат денег, даже десяти центов», — написал он в Truth Social после отмены двусторонних переговоров в Швейцарии.

Трамп также заявил что у Ирана «практически не осталось военно-воздушных сил, флота, ПВО и радаров».

«Война ослабила Иран. У него больше нет ни военно-воздушных сил, ни военно-морского флота, ни зенитной техники, ни радаров, ни практически ничего другого, но при этом демократы заявляют, что сейчас Ирану живется лучше, чем четыре месяца назад. Вы можете себе такое представить? Как можно быть такими глупыми?», — добавил он.

Ранее немецкое издание Bild сообщил, что Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив.