В ряде районов Азербайджана с 21 июня, а в горных и предгорных районах с 20 июня прогнозируются осадки. Нестабильная погода продлится до 25 июня. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

На отдельных территориях осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные паводки и сели на горных реках.

В связи с дождливой и ветреной погодой температура воздуха 21 июня понизится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ранее синоптики объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой с 20 по 22 июня.