Член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис находится с визитом в Азербайджане.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Рад совершить свой первый официальный визит в Азербайджан. Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном», — отметил Кассис.
По его словам, в качестве действующего председателя ОБСЕ он намерен содействовать развитию диалога, мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также углублению сотрудничества в сферах торговли, инноваций и экономики.
«Этот визит станет началом более широких региональных контактов», — подчеркнул Кассис.
Happy to undertake my first official visit to #Azerbaijan.
🇨🇭values its partnership with 🇦🇿. We aim to deepen our cooperation in trade, innovation and economic ties, while advancing dialogue, peace, stability and prosperity in the South Caucasus as #OSCE CiO.
This visit marks… pic.twitter.com/9ubvmy65HE
— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 3, 2026