Член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис находится с визитом в Азербайджане.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Рад совершить свой первый официальный визит в Азербайджан. Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном», — отметил Кассис.

По его словам, в качестве действующего председателя ОБСЕ он намерен содействовать развитию диалога, мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также углублению сотрудничества в сферах торговли, инноваций и экономики.

«Этот визит станет началом более широких региональных контактов», — подчеркнул Кассис.