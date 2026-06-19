Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой с 20 по 22 июня.

С дневных часов 20 июня в ряде районов страны ожидается усиление восточного ветра до 13,9–20,7 м/с. Желтое предупреждение объявлено в Нахчыванской Автономной Республике, а также в Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Агджабеди, Бейлагане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гедабее, Гёйгёле, Гаджигабуле и Самухе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Горанбое и Дашкесане объявлено оранжевое предупреждение. Здесь ожидается северо-западный ветер скоростью 20,8–28,4 м/с.