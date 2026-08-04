Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана сообщила об увеличении числа нарушений требований законодательства, связанных с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Миграционным кодексом Азербайджана иностранные граждане и лица без гражданства, временно находящиеся в стране более 15 дней, подлежат обязательной регистрации по месту пребывания.

В связи с этим ГМС призвала как иностранных граждан, так и принимающую сторону неукоснительно соблюдать требования миграционного законодательства.

Для постановки на учет принимающая сторона обязана в течение 15 дней со дня въезда иностранца или лица без гражданства подать в Государственную миграционную службу заявление-анкету, а также копию паспорта или другого документа, используемого для пересечения государственной границы.

В службе подчеркнули, что регистрация по месту пребывания осуществляется бесплатно. Вместе с тем несвоевременное оформление регистрации влечет административную ответственность как для иностранного гражданина или лица без гражданства, так и для принимающей стороны.