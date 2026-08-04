Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.

Отмечается, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что в ходе украинской атаки было задействовано 6-7 БПЛА.

«Атака произошла примерно в 16:30 по турецкому времени… После атаки беспилотников на турецкое судно…, на борту возник пожар», – говорится в публикации.

По данным СМИ, ранения получили четыре члена экипажа, в том числе трое граждан Турции. Отмечается, что трое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии.

По данным Минтранса Турции, экипаж из 22 человек был эвакуирован в порт Новороссийска российскими военными.