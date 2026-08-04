Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с делегацией Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADİV), а также Ассоциации «Межкультурная сеть».

Встреча состоялась в рамках программы, организованной TADİV в Азербайджане.

Выступая на встрече с участием представителей СМИ, помощник президента подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения развиваются на основе принципов стратегического союзничества и братства. В ходе встречи, продолжавшейся около трёх часов, он ответил на многочисленные вопросы участников и сказал, что подход президента Ильхама Алиева к азербайджано-турецкому братству составляет основу отношений между двумя странами.