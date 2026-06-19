В соответствии с протоколом 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых сил Турции в Главном управлении логистики Министерства обороны состоялось мероприятие, посвящённое развитию двустороннего сотрудничества в сфере военной логистики.

Как сообщает минобороны Азербайджана, согласно плану мероприятий гостям были представлены презентации, повествующие об опыте в сфере военной логистики, обретенном во время Отечественной войны.

В ходе мероприятия было особо отмечено, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией вносят значительный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. Стороны обсудили решающую роль логистики на прозрачном поле боя, обменялись мнениями по вопросам стратегического предупреждения, критических уязвимостей и автономного обеспечения.

В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы организации питания и водоснабжения в военное время, перевозки материально-технических средств, деятельности подразделений технического обслуживания и эвакуации раненых, создания банно-прачечного обеспечения и другие вопросы обеспечения.

Гости также ознакомились с проводимой в одной из воинских частей работой по организации вещевого и продовольственного обеспечения в азербайджанской армии.

В заключение был подписан рабочий протокол об итогах мероприятия, состоялась церемония взаимного вручения подарков, были даны ответы на интересующие участников вопросы.