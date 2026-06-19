Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони разгорелся публичный конфликт, который уже привел к дипломатическим последствиям.

Во время телефонного разговора с журналистом итальянского телеканала La7 Трамп заявил, что на саммите G7 во Франции глава итальянского правительства «умоляла его с ней фотографироваться».

«Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать, — сказал он во время телефонной беседы с журналистом итальянского телевидения La7. — Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало ее жаль».

Позже Мелони опровергла заявление Трампа, в котором назвала слова американского президента «полностью выдуманными».

«Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками — это не первый раз. Прискорбно, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединенных Штатов», — добавила она. «Но есть одна вещь, которую он должен помнить: я и Италия никогда не попрошайничаем».

Глава МИД Италии, в свою очередь, объявил об отмене запланированного визита в США 21–22 июня, подчеркнув, что считает высказывания Трампа «серьезными и оскорбительными не только для премьер-министра, но и для всей Италии».