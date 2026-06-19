Россия продолжит наносить удары по объектам на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие действия будут продолжены и являются частью текущего курса Москвы.

Кроме того, Песков отметил высокую эффективность российских систем ПВО и заявил, что странам Евросоюза следует ознакомиться с тем, что Москва считает реальным положением дел вокруг конфликта.

При этом он подчеркнул, что контакты между Россией и европейскими странами необходимы для обсуждения актуальных вопросов.