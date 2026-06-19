Ежегодное собрание Группы Исламского банка развития (IsDB), проходившее в Баку в последние дни, стало важным событием не только в масштабах экономики исламского мира, но и в рамках процессов, которые происходят в азербайджанской экономике. Это уже второй случай за последние пятнадцать лет, когда Азербайджан принимает главное ежегодное мероприятие Исламского банка развития. Однако нынешняя встреча проходила в совершенно иных условиях, чем в 2010 году.

За последние годы существенно изменилась и роль Азербайджана в региональной экономике. Если ранее страна ассоциировалась главным образом с экспортом нефти и газа, то сегодня Баку стремится закрепить за собой статус одного из ключевых центров транспортно-логистической и инвестиционной связанности, обеспечивающего взаимодействие между Южным Кавказом, Центральной Азией, Ближним Востоком и европейскими рынками.

Центральным событием мероприятия стало выступление на нем президента Азербайджана Ильхама Алиева, который обозначил приоритетные направления политики правительства на предстоящий период. Прежде всего обращает на себя внимание то, что тема стабильности в выступлении заняла одно из центральных мест, поскольку рассматривается как важнейший экономический аргумент для инвесторов. На фоне войн на Ближнем Востоке, конфликта вокруг Украины, нарастающей конфронтации между США и Китаем, кризисов в ряде сопредельных регионов Азербайджан выступает предсказуемым государством, способным гарантировать долгосрочную реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. По сути, именно стабильность становится тем ресурсом, который в современных условиях имеет особую ценность.

Значительная часть выступления была посвящена внешней политике. В условиях усиливающегося соперничества между крупнейшими мировыми центрами силы Баку продолжает позиционировать себя как государство, не входящее в жесткие политические блоки и сохраняющее партнерские отношения с различными центрами влияния. Это очень важно особенно для страны, не имеющей прямого доступа к мировым морям, и строящей свою стратегию связанности посредством взаимодействия с непосредственными соседями.

В экономической части речи президент отметил результаты диверсификации экономики, подчеркнув, что более 70% ВВП уже формируется ненефтегазовым сектором. Вместе с тем он признал сохранение высокой зависимости экспорта от поставок энергоресурсов, что требует дальнейшего расширения несырьевого экспорта, привлечения инвестиций и освоения новых рынков.

При этом Азербайджан не рассматривает диверсификацию как отказ от сложившейся энергетической специализации. Напротив, речь идет о формировании модели, в рамках которой нефтегазовый сектор сохраняет роль одного из ключевых источников доходов, одновременно обеспечивая ресурсную базу для развития новых направлений роста. В этой логике традиционные преимущества в энергетике должны дополняться расширением транспортно-логистического потенциала, развитием промышленности, цифровой экономики и возобновляемой энергетики.

Фактически Баку стремится перейти к более сбалансированной структуре экономики, не заменяя существующие экспортные отрасли, а постепенно снижая зависимость от конъюнктуры мировых энергетических рынков за счет появления дополнительных источников доходов и экономической активности. Такой подход отражает стремление адаптировать национальную экономику к условиям глобального энергетического перехода, сохраняя при этом позиции страны на традиционных рынках углеводородов.

Особое внимание в выступлении был-о уделено транспортной стратегии. Президент Алиев подтвердил курс на превращение Азербайджана в один из основных логистических узлов Евразии за счет развития коридоров Восток—Запад и Север—Юг. В условиях роста значения Среднего коридора транспортная связность рассматривается как один из будущих источников экономического роста наряду с энергетикой.

И, наконец, тема восстановления освобожденных территорий с некоторых пор становится постоянной в выступлениях главы азербайджанского государства. Президент вновь обозначил официальную позицию Баку относительно причин и итогов конфликта, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности стало результатом неспособности международных посредников добиться выполнения норм международного права. При этом основной акцент был сделан на восстановлении региона. Карабах и Восточный Зангезур рассматриваются как крупнейший инвестиционный проект страны, на который уже направлены миллиарды долларов государственных вложений и Баку демонстрирует заинтересованность в привлечении сюда зарубежных инвестиций.

В целом выступление показало, что после завершения карабахского конфликта Азербайджан пытается перейти к новой модели развития, основанной на сочетании энергетики, транспортно-логистических возможностей, ненефтяного сектора, финансовой устойчивости и масштабного восстановления освобожденных территорий. Именно эти направления официальный Баку рассматривает как основу экономического роста в ближайшие годы, предлагая зарубежным инвесторам и международным финансовым институтам участвовать в реализации перспективных проектах в указанной сфере.