Президент США Дональд Трамп призвал к полному прекращению огня на всех фронтах в регионе Ближнего Востока.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«CША привержены МИРУ, и мы призываем всех на Ближнем Востоке сохранять приверженность тому, чтобы позволить нашим переговорам (с Ираном- ред.) прекрасно развиваться. Рынки в восторге от того, что происходит: цены на нефть значительно снижаются, а акции значительно растут.

Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлах» и Израиль», — следует из публикации.