18 июня состоялась встреча председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с находящимися с визитом в нашей стране по его приглашению префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом и руководителем Исламского бюро Дикастерии, отцом Лораном Базанезе.

Как сообщает «Азертадж», в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий, представители общественности, посол Узбекистана в Баку и посол Азербайджана при Святом Престоле.

Председатель УМК в ходе встречи коснулся исторического развития отношений между Азербайджаном и Ватиканом. Он отметил, что основы этих связей были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а сегодня они успешно продолжаются под руководством президента Ильхама Алиева.

Шейх уль-ислам напомнил о визите Папы Римского Иоанна Павла II в Азербайджан, отметив, что он стал первым Папой, посетившим мусульманскую страну. Также подчеркивалось, что визит Папы Франциска в Азербайджан имел важное значение с точки зрения международного признания существующей в стране атмосферы толерантности и мультикультурализма.

В выступлении была высоко оценена деятельность Фонда Гейдара Алиева. Отмечалось, что в рамках проектов, реализуемых под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой, проведена важная работа по восстановлению различных религиозных памятников, в том числе церквей. Подчеркивалось, что проводимая Азербайджаном созидательная политика является важным показателем модели толерантности и мультикультурализма страны.

Шейх уль-ислам А.Пашазаде также сказал, что проводимая Азербайджаном политика мультикультурализма признана образцом в глобальном масштабе, представители всех религий живут в Азербайджане в условиях мира и взаимного уважения.

Говорилось о вкладе нашей страны в развитие межрелигиозного диалога на международном уровне, отмечалось, что Азербайджан признается на авторитетных мероприятиях образцом толерантности и мультикультурализма.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и руководитель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов отметили прочность религиозных отношений между странами и важность развития межрелигиозного диалога.

В свою очередь, Джордж Джейкоб Кувакад выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан. Он отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом, основанных на взаимном уважении и дружбе. Подчеркивалась важная роль визитов пап римских Иоанна Павла II и Франциска в Азербайджан в укреплении двусторонних связей.

Кардинал отметил, что подписанные документы и меморандум о сотрудничестве вносят ценный вклад в развитие межрелигиозного диалога. Подчеркивалось особое значение межрелигиозного диалога имеет в укреплении мира, взаимопонимания и братства.

На встрече были высоко оценены присущие Азербайджану традиции толерантности, отмечалась важная роль страны в продвижении межрелигиозной гармонии и мультикультурных ценностей.

Кардинал пожелал азербайджанскому народу мира, благополучия и процветания, выразив уверенность в том, что сотрудничество между Святым Престолом и Азербайджаном будет и впредь успешно развиваться.