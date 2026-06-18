Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила приверженность Евросоюза ранее заявленной позиции по конфликту на Ближнем Востоке и отвергла обвинения в предвзятом отношении к Израилю.

Об этом она заявила журналистам перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщают западные СМИ.

«У меня были очень хорошие, открытые и откровенные, а иногда и очень непростые дискуссии с министром (иностранных дел Израиля Гидеоном) Сааром, которые я считаю весьма конструктивными. Мы готовы продолжать их и дальше», — сказала она.

По словам Каллас, она готова продолжать диалог с Израилем, несмотря на решение главы МИД еврейского государства прекратить с ней контакты из-за разногласий по вопросам ближневосточной политики и ее заявлений.

«Мы не во всем согласны с израильтянами, в частности по вопросу насильственных действий поселенцев и расширения поселений на Западном берегу. Мы очень критически относимся к этому», — заявила она.

Каллас подчеркнула, что Европейский союз продолжает выступать за решение палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств, а действия поселенцев делают это практически невозможным. Она также отметила, что ЕС настоятельно призывает обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.

Каллас отказалась обсуждать утверждения о высказываниях, якобы сделанных ею за закрытыми дверями.

«Я не собираюсь бороться с тенями. Кто-то говорит, что я что-то сказала где-то. Давайте придерживаться тех заявлений, которые я делаю публично», — отметила она.

В четверг Саар заявил, что прекращает все контакты с Каллас после того, как, по его словам, она сравнила Израиль с режимом апартеида в Южной Африке во время визита в Мексику. Министр заявил, что решение останется в силе до тех пор, пока глава дипломатии ЕС не отзовет свои предполагаемые высказывания.

Каллас подчеркнула, что представляет официальную позицию Евросоюза и считает необходимым сохранять каналы общения даже при наличии глубоких разногласий.

«Это европейская позиция, которую я представляю», — сказала она.