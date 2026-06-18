Великобритания объявила о выделении пакета помощи для Украины на сумму 752 миллиона фунтов. В частности, это должно помочь Украине получить 150 тысяч дронов и 350 ракет и радаров для систем ПВО.

Об этом министр обороны Великобритании Дэн Джарвис сообщил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») в штаб-квартире НАТО, передает УНИАН.

«Наша задача — поддерживать Украину достаточно сильной, чтобы она могла защищаться от непрекращающегося давления Путина», — подчеркнул Джарвис.

В частности, он пояснил, что Украина должна быть достаточно сильной, чтобы противостоять российской военной машине на передовой и обеспечить справедливый и прочный мир.

По его словам, его украинский коллега Михаил Федоров на протяжении года четко говорил, что для этого нужно Украине. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, о боеприпасах калибром 155 мм с увеличенной дальностью и украинских дронах.

Как подчеркнул Джарвис, сейчас задача стран-участниц формата «Рамштайн» заключается в том, чтобы обеспечить быстрое получение украинцами этих видов вооружения.