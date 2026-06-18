Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, состоящую из руководителей организаций, входящих в Группу арабской координации.

Глава государства отметил важность участия руководителей структур Группы арабской координации в ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития, которые пройдут в 2026 году.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и организациями Группы арабской координации уже налажено активное сотрудничество, и ряд проектов находится на стадии реализации. Он также отметил важность подписываемых документов.

Глава делегации, председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джасир выразил благодарность президенту Азербайджана за приём и высоко оценил его поддержку расширению сотрудничества между Азербайджаном и возглавляемой им организацией.

В ходе встречи было отмечено наличие широких возможностей для расширения партнёрства между Азербайджаном и структурами Группы арабской координации, а также подчеркнута важность благоприятного инвестиционного климата в стране для реализации совместных проектов.

После встречи при участии президента был подписан кредитный договор по проекту строительства «Нового очистного сооружения сточных вод в Сумгайыте». Также состоялся обмен подписанным Меморандумом о расширении сотрудничества между Министерством экономики Азербайджана, Государственным агентством водных ресурсов и членами Группы арабской координации по проекту строительства систем водоснабжения и канализации в 33 населённых пунктах Абшеронского полуострова.

Затем президент Азербайджана вручил Мухаммаду Сулейману Аль-Джасиру орден «Достлуг». Мухаммад Сулейман Аль-Джасир выразил благодарность главе государства за высокую оценку его деятельности. Отмечается, что он был награждён этим орденом за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития.