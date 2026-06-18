Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 20–23°C тепла, днём 31–36°C тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — ночью 60–70%, днём 40–45%.

В большинстве районов Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. В отдельных местах дожди могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в горных районах местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20–24°C, днём 33–38°C. В горах ночью 10–15°C, днём 20–25°C, местами 27–30°C.