Россия рассчитывает на участие депутатов Милли Меджлиса Азербайджана в наблюдении за выборами в Государственную думу РФ, которые пройдут 20 сентября 2026 года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин на 24-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран.

По его словам, в России начинается важный электоральный цикл, и российская сторона ожидает активного участия азербайджанских парламентариев в мониторинге избирательной кампании.

Яцкин также подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев уделяют особое внимание развитию межпарламентских связей. Он отметил, что комиссия проводит заседания регулярно — дважды в год, поочерёдно в Азербайджане и России, а принятые решения сопровождаются контролем исполнения и конкретными ответственными исполнителями.