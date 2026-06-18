Сообщения о готовности Вашингтона снять ограничения на экспорт иранской нефти в обмен на продвижение Тегерана по пути урегулирования конфликта уже оказывают влияние на мировые рынки. Инвесторы оценивают перспективы возвращения Ирана в глобальную энергетическую систему, а эксперты пытаются понять, как это может изменить баланс сил на нефтегазовом рынке и отразиться на странах-экспортерах, включая Азербайджан.

Своим мнением на этот счет в комментарии для Minval Politika поделился политолог, профессор и доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

«Определение цен связано не столько с ростом выхода иранской нефти на мировые рынки, сколько с обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив. Это означает, что нефть стран Персидского залива вновь будет поступать на мировые рынки без каких-либо проблем. Поэтому здесь не имеет большого значения, какие именно объемы иранской нефти будут экспортироваться», — отметил эксперт.

По его словам, реакция рынка на возможное соглашение уже заметна: «Цены начали снижаться еще после появления сообщений о том, что будет подписан меморандум. Если сравнить стоимость нефти несколько недель назад и сегодня, то можно увидеть, что цены на Brent уже снизились примерно на 20%. Соответственно, и другие марки нефти сейчас торгуются по более низким ценам».

Вместе с тем Ибрагимов не считает, что Азербайджан столкнется с серьезными проблемами в связи с усилением конкуренции на нефтяном рынке. По его словам, азербайджанская нефть занимает собственную нишу и имеет устойчивый круг покупателей.

«Азербайджан экспортирует не столь большие объемы нефти, чтобы возникали сложности с ее реализацией на мировом рынке. Кроме того, наша нефть отличается высоким качеством и традиционно высоко котируется. За годы уже сформировался стабильный круг покупателей азербайджанской нефти», — подчеркнул он.

Политолог также напомнил, что значительную роль играет и развитая система торговли азербайджанской нефтью.

«Помимо спекулятивного фактора существует и профессиональная торговая инфраструктура. Компания SOCAR Trading в Женеве непосредственно занимается реализацией азербайджанской нефти на мировых рынках. Поэтому риски, связанные с поиском покупателей или конкуренцией за них, для Азербайджана пока не являются критическими», — считает эксперт.

Говоря о возможной нормализации отношений между США и Ираном, аналитик отметил, что для Азербайджана любой сценарий, связанный со снижением напряженности в регионе, является позитивным.

«Что бы ни происходило, мир всегда лучше конфликта — будь то региональный или глобальный уровень. Иран является нашим соседом, и любая нестабильность в этой стране или вокруг нее так или иначе может затронуть Азербайджан. Поэтому в данном случае полностью применима известная формула: лучше худой мир, чем хорошая война», — сказал он.

Вместе с тем эксперт считает важным вопрос о том, каким будет внешнеполитический курс Тегерана после достижения договоренностей с Вашингтоном.

«Нам необходимо понимать, будет ли Иран после урегулирования придерживаться конструктивной повестки или продолжит прежнюю линию поведения. Мы периодически сталкивались с недружественной риторикой в адрес Азербайджана, звучали различные обвинения и угрозы. Поэтому многое будет зависеть от того, каким окажется дальнейший курс Ирана. Это не столько угроза, сколько неприятный фактор, который необходимо учитывать», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что в целом Баку заинтересован в снижении напряженности и приветствовал бы подписание подобного соглашения.

Отдельно эксперт остановился на перспективах Ирана как крупного энергетического игрока. По его словам, при наличии инвестиций и модернизации отрасли республика способна существенно увеличить добычу и экспорт нефти.

«У Ирана существует потенциал экспортировать порядка 7–8 миллионов баррелей нефти в сутки, если будут восстановлены производственные мощности и привлечены необходимые инвестиции. Для сравнения: крупнейшие мировые производители — Саудовская Аравия, США и Россия — экспортируют в среднем около 10 миллионов баррелей в сутки. Поэтому Иран вполне способен стать очень важным игроком на мировом рынке», — считает Ибрагимов.

Дополнительным преимуществом, по его словам, является качество иранской нефти и наличие устойчивого спроса на нее в Азии.

«Иран способен достаточно быстро превратиться в одного из ключевых игроков мирового нефтяного рынка. Речь идет не только о значительных объемах потенциального экспорта, но и о востребованности самой иранской нефти. Ее качество хорошо известно потребителям, а многие нефтеперерабатывающие предприятия в Азии исторически были ориентированы именно на переработку иранского сырья. В частности, это касается Южной Кореи и ряда других азиатских государств. Поэтому возвращение Ирана на мировой рынок неизбежно приведет к усилению конкуренции как среди поставщиков нефти, так и в борьбе за традиционные рынки сбыта», — отметил эксперт.

По мнению Ибрагимова, в случае реального снятия санкций последствия могут выйти далеко за рамки нефтяного сектора и изменить всю энергетическую конфигурацию региона.

«Если санкции действительно будут сняты, это серьезнейшим образом изменит существующую картину. Хотя я по-прежнему отношусь к такому сценарию с определенной долей скепсиса, нельзя отрицать, что Иран обладает очень серьезным потенциалом. Помимо географических преимуществ, страна может получить масштабные иностранные инвестиции, что позволит значительно увеличить производство как нефти, так и природного газа», — сказал он.

Эксперт напомнил, что Иран располагает значительными ресурсами месторождения Южный Парс и в перспективе способен стать одним из крупнейших игроков на рынке сжиженного природного газа.

При этом главной угрозой для Азербайджана он считает не усиление конкуренции как таковое, а возможное снижение мировых цен на нефть.

«Для Азербайджана основной риск связан именно с падением нефтяных цен. Если на рынке возникнет избыток предложения, стоимость нефти будет снижаться. Для нашей экономики это чувствительный фактор. Благоприятной для Азербайджана считается цена не ниже 60 долларов за баррель. Даже нынешние уровни не всегда позволяют обеспечить желаемые темпы экономического роста. Поэтому дальнейшее снижение цен может негативно сказаться на экономике страны», — отметил собеседник.

Вместе с тем он убежден, что само по себе появление нового крупного игрока на рынке не должно восприниматься как проблема.

«Выход новых производителей на мировые рынки или увеличение объемов поставок — это нормальная часть функционирования глобальной экономики. Для Азербайджана это не представляет системной угрозы. Гораздо важнее сохранять стабильность в регионе и внимательно следить за изменениями ценовой конъюнктуры», — резюмировал Ибрагимов.