Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился с директором Банка развития Уганды Патрицией Одонг Оджанголе на полях 51-го Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку.

Об этом М. Бабаев написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Мы обсудили возможности укрепления сотрудничества с африканскими странами посредством инвестиций в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и устойчивого экономического роста, финансирования развития», — сообщил он.

Было отмечено, что страны Африки играют всё более важную роль в глобальной климатической повестке.

«Мы обменялись мнениями о продвижении реализации итогов COP29 и расширении климатического финансирования в целях поддержки усилий по устойчивому развитию, повышению жизнестойкости и энергетическому переходу на всем континенте», — отметил Бабаев.