ЦИК Армении разрешил уголовное преследование в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, сообщил журналистам после заседания комиссии адвокат Арам Орбелян, передают армянские СМИ.

Ранее Генпрокуратура Армении обратилась в ЦИК с ходатайством о разрешении на уголовное преследование Кочаряна, а также избранных депутатов Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

«Комиссия дала разрешение на уголовное преследование», — сказал Орбелян.

Он напомнил, что обвинение касается злоупотребления должностными полномочиями, отмывания денег.

По его словам, продажа теннисного клуба «Мастер Класс», о котором идет речь в деле, была осуществлена решением правительства, куда Кочарян не входил. Сын Кочаряна (Седрак Кочарян) позже инвестировал в одну из компаний владельцев.