Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о поддержке национальной сборной Узбекистана по футболу в преддверии её дебюта на чемпионате мира 2026 года.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе его встречи с президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которая прошла на полях подготовки к V Ташкентскому международному инвестиционному форуму.

Асадов подчеркнул историческое значение выхода сборной Узбекистана на мировое первенство, отметив, что это событие имеет важное значение не только для страны, но и для всего региона.

«Мы болеем за вас, держим кулаки», — заявил премьер-министр Азербайджана.

Отметим, что сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть мирового первенства. Команда выступает в группе K на чемпионате мира вместе с Португалией, Колумбией и ДР Конго. В первом матче сборная Узбекистана встретится со сборной Колумбии на «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика).