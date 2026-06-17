Имя Роберта Кочаряна, второго президента Армении и военного преступника – вновь в топе новостей. Но повод к такому вниманию вряд ли понравится Роберту Седраковичу. В минувший уикенд Кочарян попытался вылететь из Армении, и этого сделать ему не удалось. Второго президента Армении развернули прямо на КПП в аэропорту «Звартноц». 16 июня уже появилась информация, что генпрокуратура Армении намерена по инициативе ЦИК возбудить против Кочаряна уголовное дело. За что именно, не уточняется, но в ходе предвыборной кампании второго президента Армении не раз обвиняли в раздаче предвыборных взяток.

Кочарян – не единственный представитель оппозиционной верхушки, кому не удалось после выборов выехать из Армении. Точно так же в аэропорту развернули Гагика Царукяна, лидера «Процветающей Армении», и Самвела Карапетяна, лидера «Сильной Армении».

Насколько оппозиционные лидеры представляют угрозу для Пашиняна сегодня – вопрос открытый. Поствыборный расклад сил таков, что оппозиция, даже если соберёт коалицию в парламенте, не сможет иметь большинство и бросить «парламентский вызов» сторонникам действующего премьер-министра. Вряд ли здесь можно усмотреть и опасения по поводу массовых протестов. После выборов в Армении тихо. Да и не годятся на роль уличных вожаков персоны, которые, не дожидаясь публикации официальных результатов, пытаются из Армении удрать.

Но ситуация с Кочаряном немного иная. В отличие от Гагика Царукяна, его блог «Армения» уверенно преодолел пятипроцентный барьер. Правда, особого влияния в парламенте 10% голосов не гарантируют. Но Роберт Кочарян – единственный, кто ещё накануне выборов в случае победы Пашиняна обещал «революцию». Наконец, он остается вожаком «карабахского клана». И является той самой фигурой, кто в решающий момент может бросить на арену вооруженные формирования карабахцев. А они в Армении есть и продолжают действовать. Не говоря о том, что выходцев из Карабаха предостаточно и в армии.

Плюс ко всему одно дело, если Кочарян решил просто побыстрее покинуть Армению, перебраться в Москву или куда ещё подальше, и спокойно жить на накопленные деньги. И совсем другое, если его визит представляет собой попытку прощупать почву уже в Первопрестольной на предмет силовой перекройки результатов армянских выборов. А это не такой уж невероятный сценарий. Кочарян – друг Владимира Путина. Связи в Москве, в том числе в силовых структурах, у него есть. И, похоже, это вызывает нешуточные опасения у команды Пашиняна. Тем более что Кочарян – классический заговорщик-террорист, который на своем пути к власти не раз устранял соперников силовым путём.

Но что в доме 26 по улице Баграмяна собираются предпринять дальше? Понятно, что возбуждение уголовного дела и запрет на выезд из Армении – это только начало. Затем, по классическому сценарию, Кочарян должен быть арестован. Но…

По совести говоря, самый лучший и для Армении, и для всего региона сценарий – это арестовать Кочаряна и передать его Азербайджану для суда как одного из организаторов Ходжалинского геноцида. Другой вопрос, решатся ли на него в Ереване.

Второй президент Армении тюрьму изнутри уже видел. Ещё до войны осени 2020 года и тем более нынешних выборов. Но тогда Пашинян после серии громких заявлений вынужден был его выпустить. Причём решающую роль, судя по всему, сыграло давление Кремля. Сегодня Никол Пашинян всеячески стремится продемонстрировать, что он готов выйти из-под российского влияния, но зависимость Армении от России, прежде всего экономическая, никуда не исчезла. И многие эксперты в самой Армении открыто говорят о том, что столь привлекательные прозападные тренды вскоре пойдут на убыль, и Никол Воваевич вновь пойдёт «искать взаимопонимание» в Москве.

А это уже превращает ситуацию с Кочаряном в «лакмусовую бумажку»: насколько Пашинян действительно готов идти против воли Кремля? Является ли его продекларированный прозападный курс действительно стратегическим выбором или это не более чем политическое шоу? Действия властей Армении в ближайшее время дадут ответы на многие вопросы.