Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19–22° тепла, днем — 30–35° тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 40–50%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди.

Местами осадки могут быть интенсивными, ожидаются грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19–22° тепла, днем — 31–36° тепла. В горных районах ночью ожидается 10–15° тепла, днем — 20–25° тепла, местами 27–30° тепла.