США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной американских военных кораблей. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом рассматривает варианты, при которых судовладельцы и страховые компании были бы заинтересованы в маршруте через Ормузский пролив на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. В частности, обсуждается предоставление судам так называемого «VIP-пропуска» — ускоренного прохода через пролив за денежное вознаграждение в сопровождении военных кораблей США.

Журналисты издания подчеркивают, что окончательное решение пока не принято.

Аналитическая компания Kpler сообщает, что в Персидском заливе у входа в Ормузский пролив находятся около 500 судов, в том числе 220 нефтяных танкеров. Все они ожидают безопасного прохода через пролив.